Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Impacto bilionário
Notícia

O efeito dominó que o tarifaço poderá trazer ao setor de máquinas agrícolas

Entidade calcula que custos adicionais cheguem a R$ 52 bilhões nos ramos agrícola e rodoviário com a nova tarifa aplicada pelos EUA

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS