Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em passagem pelo Brasil
Notícia

A dica de ouro da diretora global da Chandon sobre espumantes

Morgane Point-Bruyns falou também à coluna sobre a expansão da marca e os desafios de produzir borbulhas em quatro continentes

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS