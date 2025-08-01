Número de ovinos inscritos para a Expointer é o maior em 15 anos

Serão 15 raças de ovinos, além das naturalmente coloridas de cinco delas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O balido vai ficar mais forte na edição deste ano da Expointer. O contingente de ovinos que estará na exposição será o maior dos últimos 15 anos. É o que aponta a Associação Brasileira dos Criadores Ovinos (Arco): serão 997 animais de 15 raças e mais as variedades de naturalmente coloridos de cinco delas.

Sempre representativa na feira, a participação em 2025 será a maior desde 2009, quando foram inscritos 998 exemplares. E, para da conta dessa turma toda, a entidade prepara quatro pistas para a realização dos julgamentos.

Na avaliação de Magali Moura, superintendente de registro genealógico da Arco esse avanço nas inscrições está relacionado a uma retomada da atividade. E promete impulsionar as vendas, inclusive dentro da Expointer, onde serão realizados leilões.

A raça mais representativa entre os ovinos é a texel, com 226 exemplares inscritas.