A média das cotações de arroz para o mês de agosto está em R$ 68,91 a saca, conforme o indicador Cepea/Irga-RS. Nauro Júnior / Agencia RBS

Na tentativa de equilibrar os preços do arroz ao produtor, após uma queda que chega a 40% em 12 meses, tem início nesta quinta-feira (21) uma nova etapa de leilões via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A possibilidade é de que sejam negociados 4.074 contratos, somando até 110 mil toneladas do cereal. A modalidade escolhida é a de contrato de opção de venda.

Na prática, permite que o produtor tenha, como diz o nome, a opção de venda para a Conab, com um valor fixado conforme a data prevista da entrega. Caso haja uma reação de preços, e o mercado se torne mais atrativo, a negociação pode ser feita por esse canal.

A média das cotações de arroz para o mês de agosto, até o momento, está em R$ 68,91 a saca, conforme o indicador Cepea/Irga-RS. Os valores previstos nos contratos de opção de venda que serão ofertados são de R$ 73,48, para entrega em setembro, e de R$ 73,95, para as de outubro.

— Estamos orientando que o pessoal faça a adesão (aos leilões). É importante retirar o estoque do mercado — pontua Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS).

Há ainda a recomendação da Federarroz de que os produtores reduzam a área cultivada na safra 2025/2026. O objetivo é evitar uma oferta que achate ainda mais os preços, já que o estoque de passagem deve ser um dos maiores dos últimos anos.