No Dia da Chimia, veja como uma receita caseira virou um negócio de R$ 200 milhões em Bom Princípio

Alexandre Ledur é o diretor da Bom Princípio Alimentos. Bom Princípio Alimentos / Divulgação

Presente na mesa de muitos gaúchos, especialmente no café da manhã, a chimia — tradicional geleia de origem alemã — é celebrada neste domingo, 31 de agosto. Para contar mais sobre a história e a produção desse produto, o diretor da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur, participou do programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha. A empresa tem na chimia uma importante fatia do seu negócio. Confira trechos abaixo.

Hoje a chimia representa em torno de 14% do faturamento da empresa. Percentual que, no Rio Grande do Sul, chega a 24%. Por que faz tanto sucesso no Estado?

A empresa iniciou lá em 1996. Começamos com uma pequena fábrica de chimia, com cinco sabores, entre eles, uva, goiaba, abóbora e morango. De lá para cá, a empresa vem crescendo e ampliando a linha de produtos. Faz parte da tradição do gaúcho. Surgiu com a imigração alemã ao Brasil, que faz um pouco mais de 200 anos, justamente para trazer memórias afetivas junto às famílias. Quem não lembra do café da manhã com pais, avós? É o produto que acompanha aquele momento especial com a família. Da mesma forma que o churrasco e o chimarrão.

Hoje vocês contam com 12 sabores de chimia. Exato. Tem mais sabor pela frente?

Olha, sempre dá para trazer novos sabores, mas o que realmente traz a maior lembrança afetiva são os sabores tradicionais, né? Como figo, goiaba, uva, abóbora e morango.

A empresa alcançou no ano passado um faturamento de R$ 200 milhões. Já no primeiro trimestre deste ano, tiveram um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Qual é a receita do sucesso? Eu diria que são objetivos bem claros. Desde o início, lá em 1996, o nosso propósito sempre foi o de ter um crescimento médio em torno de 25% ao ano. E é o que a gente vem atingindo até o momento, é o nosso propósito para os próximos anos. Para chegarmos nesse crescimento, a gente faz todos os investimentos e trabalha com todo o time.

Há quantos colaboradores na empresa?

Hoje contamos com aproximadamente 350 colaboradores na indústria. Temos também um centro de distribuição em Sapucaia do Sul e em Pernambuco, no Nordeste.

Com a matéria-prima adquirida de 250 famílias produtoras no Estado e também em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, a produção de chimia, de janeiro a julho deste ano, chegou a 150,6 mil toneladas. Como é feito para preservar a receita original?

O segredo do sucesso é sempre trazer o melhor sabor em produtos. O nosso trabalho junto aos produtores começa lá na matriz, dando suporte e assistência. E é bonito de ver, na época da safra, chega a dar filas de carretões dos produtores trazendo as abóboras para entregar para nós. Só de abóbora foram algo em torno de 300 toneladas neste ano. Entre outros produtos que a gente busca da região, fortalecendo também o crescimento da economia local.

Esses parceiros que vocês têm fora do Estado são também para fornecimento de matéria-prima?

As matérias-primas que acabam não tendo suficiente produção no Rio Grande do Sul a gente acaba trabalhando com cooperativas, que fornecem.

O senhor falou em um ritmo de crescimento antes. Para onde mais dá para crescer?

Hoje estamos presentes em todos os Estados do Brasil. Claro que alguns estados com uma participação maior e outros, menor. Além de atuarmos em diversos canais, né? Por estarmos trabalhando com produtos, tanto de varejo, quanto também de food service. Então, isso nos dá a possibilidade de ter uma vasta possibilidade de crescimento em todo o Brasil, inclusive no exterior. Hoje, já exportamos para algo em torno de sete, oito países., né? E estamos trabalhando para estar.

Para encerrar, propomos uma brincadeira. Para o senhor, qual é o teu sabor de chimia preferida?

A chimia que mais vende, e é a que eu mais gosto, é a de uva. Desde o início, quando nós começamos há 30 anos atrás, é o produto que mais vende aqui na Bom Princípio Alimentos.