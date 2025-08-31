Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabor milionário
Notícia

No Dia da Chimia, veja como uma receita caseira virou um negócio de R$ 200 milhões em Bom Princípio

Empresário participou do programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, neste domingo (31), e falou sobre a história do produto

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS