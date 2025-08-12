Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Explosão na exportação
Notícia

Nem a ameaça do tarifaço segurou: exportações de ovos do Brasil para os EUA disparam 1.400%

Foram embarcadas quase 19 mil toneladas nos sete primeiros meses do ano, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS