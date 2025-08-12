Nem a ameaça do tarifaço segurou: exportações de ovos do Brasil para os EUA disparam 1.400%

O principal motivo do aumento das exportações para os Estados Unidos segue o mesmo do início do ano: o impacto da gripe aviária por lá. ABPA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em um ano marcado por gripe aviária e tarifaço, os Estados Unidos dispararam na compra de ovos do Brasil. Nos sete primeiros meses do ano, a alta já chega a 1.400% se comparado com o mesmo período do ano passado, com quase 19 mil toneladas embarcadas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (11) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O gerente-executivo da área de mercados da associação, Estevão Carvalho, aponta o impacto da gripe aviária nos Estados Unidos como o principal motivo para o aumento das exportações. O problema sanitário, que iniciou no ano passado no país, afetou, inclusive, o rebanho de galinhas poedeiras, que ainda não foi normalizado, reduzindo drasticamente a oferta de ovos de mesa.

Com relação ao tarifaço, que entrou em vigor em agosto, os seus impactos devem aparecer a partir dos próximos dados divulgados pela ABPA. No entanto, o dirigente pondera que pode não haver grandes oscilações.

— Tudo depende do preço e das condições do mercado, mas, por enquanto, o Brasil tem sido um fornecedor importante — acrescenta Carvalho.

Além disso, diferente do que ocorre com a carne de aves, a exportação de ovos representa um volume relativamente pequeno em relação à produção total do Brasil — menos de 1% do total produzido é destinado ao mercado externo. Por isso, o impacto da tarifa norte-americana tende a não ser significativo como em outros produtos.