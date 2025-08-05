Safra maior do morango promete fazer durar o casamento com "o amor"

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Não é só paixão: em tempos de morango do amor, safra da fruta promete durar até o "casamento". É que, depois de um 2024 com produção abaixo do esperado, este ano começa a dar sinais mais animadores com relação à produção da matéria-prima do doce do momento. Cenário, inclusive, que aquece também os preparativos para a 21ª Festa Nacional do Moranguinho, marcada entre os dias 4 e 21 de setembro, em Bom Princípio, no Vale do Caí.

Conforme adiantou à coluna Maicon Berwanger, coordenador do Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia da Emater, o clima — que combinou frio intenso seguido de dias ensolarados — deve favorecer o desenvolvimento das frutas, que já foram plantadas em 95% da área.

Apesar de algumas flores terem sido prejudicadas por geadas recentes, continua o técnico, a expectativa é de uma colheita maior e de melhor qualidade nesta safra. Os dados finais da produção, no entanto, ainda estão sendo apurados pela instituição.

— As mudas plantadas em fevereiro e março já começam a atingir produtividade média, reforçando a safra que será colhida em setembro — observa Berwanger.

Para a festa da fruta, a organização espera receber cerca de 180 mil visitantes durante três finais de semana de evento.