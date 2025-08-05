Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sinais animadores
Notícia

Safra maior do morango promete fazer durar o casamento com "o amor"

Expectativa da Emater é de uma produção da fruta maior e de melhor qualidade neste ano

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS