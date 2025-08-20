Moratória da Soja: o que é e por que foi suspensa

Medida instaura um processo administrativo contra as associações e empresas que são signatárias do acordo. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Foi um argumento defendido por setores do agronegócio que levou a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a suspender, dentro de 10 dias, a Moratória da Soja. A moratória é um acordo entre traders do grão (empresas que comercializam o produto) que impedia a compra da commodity proveniente de áreas desmatadas na Amazônia após julho de 2008, mesmo quando essas áreas estivessem legalmente aptas para produção. A decisão se deu após denúncia da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) em dezembro.

De acordo com Ireneu Orth, presidente da Aprosoja-RS, a defesa do setor recorreu à legalidade do processo:

— A iniciativa privada não queria comprar soja de área desmatada. Mas existe muito desmatamento no Brasil e, a maioria, legal.

Já segundo o Cade, a medida cautelar teve como objetivo evitar que os danos se ampliem aos produtores que não conseguem escoar o grão antes da conclusão definitiva do processo.

A medida, que instaura um processo administrativo contra as associações e empresas que são signatárias do acordo, é preventiva. Empresas e entidades do setor como a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que representam comerciantes globais de grãos como ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus e Cofco, têm 10 dias para cumprir a determinação. Em caso de descumprimento, está prevista multa diária de R$ 250 mil.

Diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Gabriela Savian, no entanto, entende que a suspensão é prejudicial:

— Precisamos reconhecer que os resultados positivos da Moratória alçaram o Brasil à posição internacionalmente reconhecida de comércio responsável. Em 16 anos, a Moratória contribuiu para a redução do desmatamento na Amazônia concomitantemente com o aumento da produção do grão.