Missão do Chile está no RS: primeiro passo para reabrir o mercado após gripe aviária e doença de Newcastle

O embargo chileno veio em julho do ano passado, em razão do foco único da doença de Newcastle no Estado. Asgav / Divulgação

Há mais de um ano com suas portas fechadas à carne de frango gaúcha, o Chile dá neste momento um passo importante na direção da reabertura. Missão do país sul-americano está no Rio Grande do Sul para uma auditoria, passo inicial no processo para a retomada.

— O Chile só reabre mediante auditoria. Ficarão uma semana no país, a maior parte no Estado. É uma agenda para liberar o Brasil — explica Márcio Madalena, secretário-adjunto da Agricultura do Estado.

O grupo de técnicos chegou na segunda e participou de uma reunião técnica na secretaria. Agora estão em campo, em roteiro que não é divulgado. O embargo chileno veio em julho do ano passado, em razão do foco único da doença de Newcastle, registrado em julho no município de Poço das Antas, no Vale do Taquari.

Neste ano, quando se preparavam para realizar a auditoria no Estado, surgiu o foco de influenza aviária em Montenegro, o que adiou a vinda.

Considerado um país exigente, o Chile é também uma vitrine para a proteína, tendo uma importância estratégica para a indústria de frango e de ovos do RS.

A expectativa é de que a reabertura saia neste ano, porque a partir da auditoria feita, trata-se mais de um "rito de relatório", explica Madalena.

O mercado chileno para o frango e ovos havia sido retomado em 2018, após ficar 13 anos fechado, em razão de um caso de doença de Newcastle registrado em 2006.