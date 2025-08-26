Motor das vendas do evento, equipamentos estão sendo preparados no parque Assis Brasil, em Esteio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Motor das vendas na Expointer, as máquinas agrícolas ocuparão o espaço destinado ao segmento dentro do parque Assis Brasil, em Esteio. Em número de expositores, há um crescimento de 5% sobre o ano passado, somando 137. A conjuntura atual faz com que as projeções de vendas para 2025 venham acompanhadas de cautela — em 2024, as propostas encaminhadas chegaram a R$ 7,39 bilhões. Os efeitos do tarifaço americano, a redução dos valores de commodities, a estiagem no Rio Grande do Sul e o endividamento de produtores gaúchos são fatores que desafiam a comercialização dentro e fora da feira.

Presidente da Fiergs e do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers), Claudio Bier reforça que a taxação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros é um problema que “está atrapalhando”. Na produção, o Brasil colherá neste ano um volume recorde de grãos — apesar da quebra no RS —, revertendo as perdas de 2024 no Centro-Oeste. As cotações deprimidas, no entanto, seguram eventual euforia. No Estado, para além das perdas causadas pela estiagem, o arroz, produto que no ano passado vinha valorizado e ajudou a impulsionar vendas na feira, também registra uma queda acentuada de preços.

Combinação que traz “uma certa preocupação”. Por outro lado, o cenário adverso torna a vitrine da Expointer ainda mais relevante, avalia Bier:

— Mesmo com a situação não tão favorável, não pode deixar de mostrar o produto, o que tem de novidade. O setor, a cada ano, imprime mais tecnologias nas máquinas.