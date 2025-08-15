Leilões de arroz devem ocorrer na próxima semana; como produtores podem participar

A medida tem como objetivo equilibrar os preços do produto, após queda acentuada nas cotações. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a portaria interministerial publicada nesta semana pelo governo federal, começa a ser construído, agora, um caminho para a realização dos contratos de opção de venda de arroz via Companhia Nacional de Abastecimentos (Conab). A previsão da própria autarquia é de que os dois leilões previstos para a compra do cereal de produtores ocorram na quinta e sexta-feira da próxima semana.

A medida, vale lembrar, tem como objetivo equilibrar os preços do produto, após queda acentuada nas cotações — de 40% se comparado julho deste ano com igual mês de 2024.

À coluna, Rogério Gonçalves, superintendente de Operações Comerciais da Conab, explicou que os leilões serão voltados a dois públicos. O primeiro será exclusivo para agricultores familiares que possuam Cadastro de Aptidão ao Pronaf (CAF). Nele, será ofertado cerca de 30% do total de contratos, o equivalente a aproximadamente 110 mil toneladas de produtos. Já o segundo leilão, de ampla concorrência, será aberto a produtores e cooperativas em geral.

Para a compra, serão colocados à disposição até R$ 181,1 milhões. Como sugere o nome da ferramenta, os produtores têm a opção de vender o produto à Conab, por preços previamente.

Caso no momento da entrega o valor praticado esteja mais atrativo, é possível negociar com o mercado. As cifras estabelecidas para comercializaçâo à Conab são: entrega em agosto, R$ 73, em setembro, R$ 73,48 e, para outubro, R$ 73,95.

Como proceder

O produtor rural interessado (ou cooperativa) deve procurar uma bolsa de mercadorias para se cadastrar e indicar a quantidade de contratos de seu interesse.

— Na nossa página, disponibilizamos a lista das bolsas por estado, além de orientações para os cadastros necessários — explicou o superintendente.

Para participar, é fundamental que o produtor faça seu cadastro no sistema Sican, ferramenta oficial para controle e acompanhamento dos contratos. Após o cadastro, o produtor deve autorizar um corretor para que possa participar dos leilões.

— Uma vez autorizado o corretor, o produtor só precisa aguardar as datas dos leilões e os prazos para pagamento do prêmio, exercício dos contratos, entrega dos produtos e recebimento dos pagamentos — detalhou Gonçalves.

Ele ressaltou que o cadastro pode ser feito a qualquer momento e deve ser atualizado anualmente, independentemente das operações específicas.