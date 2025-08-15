Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Leilões de arroz devem ocorrer na próxima semana; como produtores podem participar

Autorização do governo federal para compra de arroz de agricultores via Conab saiu nesta semana, com aporte de até R$ 181 milhões

Carolina Pastl

