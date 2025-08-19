Leilões de arroz da Conab serão nesta quinta e sexta; objetivo é equilibrar preços, em queda ao produtor

Serão ofertados quase 4,1 mil contratos, de 27 toneladas cada, contemplando produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Lauro Alves / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os leilões de contrato de opção de venda de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que buscam equilibrar os preços, em queda ao produtor estão marcados para esta quinta (21) e sexta-feira (22). O evento ocorre às 9h, por meio do Sistema de Comercialização Eletrônico (Siscoe) da autarquia. Ao todo, serão ofertados quase 4,1 mil contratos, de 27 toneladas cada, a produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para a compra, serão colocados à disposição até R$ 181,1 milhões.

A ferramenta, conforme a Conab, promete funcionar como uma espécie de seguro, uma vez que o produtor garante um preço no momento da comercialização. Se houver alguma recuperação das cotações e, no momento da venda o mercado pagar mais do que a Conab está oferecendo, o agricultor pode escolher não comercializar com o governo.

Na quinta-feira (21), serão ofertados os primeiros 1.224 contratos exclusivamente a agricultores familiares, produtores rurais e cooperativas que possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Já na sexta-feira (22), serão disponibilizados os restantes, em caráter de ampla concorrência.

De acordo com o edital, os contratos terão vencimento em 30 de setembro e 31 de outubro. Os valores de venda também estão estabelecidos conforme os prazos de cada vencimento, acrescidos dos custos logísticos e financeiros da colheita até a entrega do produto. Para participar dos leilões é necessário estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes (Sican).