Vídeo: ir de trem para a Expointer é uma viagem que compensa

Depois de anos fazendo o trajeto Porto Alegre-Esteio para o trabalho de cobertura da Expointer, decidi mudar um pouco o roteiro neste sábado (30), 1º dia da exposição. Meu filho queria ir ao parque Assis Brasil e logo "comprou" a sugestão de usar o trem para chegar em Esteio.

Finais de semana — ainda mais os de tempo bom como este — costumam ser de grande visitação. Com visitantes, expositores, criadores e outros tantos trabalhadores se deslocando para lá, é previsível que haja tranqueira no trajeto rodoviário e espera para a entrada no estacionamento — apesar das constantes ampliações de vagas.

Meus deslocamentos costumam ser com o transporte da empresa, já que vou a trabalho. Mas, nesta edição, surgiu a oportunidade de fazer o trajeto via Trensurb.

Saímos por volta de 10h30min. Naquele horário, havia movimento, mas estava dentro da normalidade. Comprei o ingresso de forma online e isso também facilitou a entrada. No retorno, o fluxo estava mais intenso, mas sem maiores transtornos.

É claro que cada visitante, cada pessoa tem a sua necessidade para o deslocamento, mas a viagem de trem é uma das alternativas possíveis. De quebra, pode fazer parte da experiência da Expointer, principalmente para as crianças.

No nosso caso, embarcamos no centro, na estação Mercado. O desembarque é na estação Esteio. Uma passarela permite cruzar a rodovia e depois é só caminhar até o portão de acesso.

O bilhete custa R$ 5 por pessoa.