Hub Agro quer se transformar em vitrine de inovação para o setor durante a Expointer

Manuela Bruxel, diretora de Inovação da Universidade Feevale. Andrieli Siqueira / Universidade Feevale/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Durante a 48ª Expointer, o Hub Agro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, volta a ser palco de inovação no agronegócio na feira. Após sediar o RS Innovation em 2024, com foco na divulgação de soluções tecnológicas, o local recebe, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, a estreia do Agro Inovar RS. Neste ano, o objetivo é ir além: impulsionar o desenvolvimento de startups, a partir de uma programação recheada de palestras e painéis.

Organizado pela Universidade Feevale e pela prefeitura de Esteio, as atividades do Agro Inovar RS terão como foco formação profissional, inovação, protagonismo feminino no agro, tecnologia, sustentabilidade e soluções práticas.

— A ideia é oferecer um espaço ativo durante toda a Expointer, com atividades voltadas ao desenvolvimento de startups, desde formas de financiamento até cases de inovação. Queremos mostrar ao público tudo o que já acontece no Hub, como os processos de pré-incubação e incubação, além de abrir portas para novas conexões com foco em tecnologia, inovação e sustentabilidade — esclarece Manuela Bruxel, diretora de Inovação da Feevale.

Depois da Expointer, a ideia é transformar o Hub Agro em um espaço ativo de inovação, funcionando durante o ano todo, com o início da incubação de quatro startups, destaca o reitor da Feevale, José Paulo da Rosa:

— Queremos que o Hub Agro não seja usado apenas durante a feira, mas o ano inteiro, como um polo para desenvolver soluções para o setor agro.