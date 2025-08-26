A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Pedras preciosas não costumam fazer parte da despensa — a não ser quando a receita vem do interior de Soledade. Apostando na sofisticação com um toque artesanal, a agroindústria familiar RV Morangos criou geleias que misturam sabores inusitados — e ingredientes luxuosos —, como morango com espumante e folha de ouro comestível. As joias gastronômicas fazem parte da “coleção gourmet preciosa” e serão lançadas na 48ª Expointer, que começa neste sábado (30), no parque Assis Brasil, em Esteio.
A inspiração para a receita, conta Ritiele Hoffmann, à frente do negócio familiar, veio da identidade da cidade natal:
— Soledade é conhecida como a Capital das Pedras Preciosas, e a gente (ela e a mãe, Vanderli) decidiu, neste ano, trazer essa referência para dentro do pote.
As pedras aparecem nas geleias de diferentes formas — desde pingentes decorativos nas embalagens até como ingrediente, como é o caso do doce com folha de ouro comestível.
— Buscamos associar as pedras com as geleias de diferentes formas, pelas cores, pela energia que elas têm — detalhou ainda Ritiele.
Mas tem opções para todos os gostos. Para quem prefere não se aventurar gastronomicamente, a banca da RV Morangos também trará opções clássicas para a feira: geleias de morango, uva e até o já famoso espetinho de morango.
Coleção gourmet preciosa
Ao todo, são seis produtos que integram a coleção. Veja a relação abaixo:
- Geleia de morango com espumante com folha de ouro
- Geleia de morango do amor com pedra quartzo rosa
- Geleia de uva com vinho do Porto pedra ametista
- Geleia de amora e mirtilo com especiarias e pedra turmalina negra
- Geleia de damasco com mel pedra citrino
- Geleia de hortelã com pedra quartzo verde