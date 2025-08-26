Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabor com "luxo"
Notícia

Folhas de ouro e pedras preciosas: novidades que foram parar em potes de geleia e estarão na Expointer

Agroindústria de Soledade lança na feira produtos inspirados em uma das riquezas da cidade 

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS