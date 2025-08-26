A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pedras preciosas não costumam fazer parte da despensa — a não ser quando a receita vem do interior de Soledade. Apostando na sofisticação com um toque artesanal, a agroindústria familiar RV Morangos criou geleias que misturam sabores inusitados — e ingredientes luxuosos —, como morango com espumante e folha de ouro comestível. As joias gastronômicas fazem parte da “coleção gourmet preciosa” e serão lançadas na 48ª Expointer, que começa neste sábado (30), no parque Assis Brasil, em Esteio.

A inspiração para a receita, conta Ritiele Hoffmann, à frente do negócio familiar, veio da identidade da cidade natal:

— Soledade é conhecida como a Capital das Pedras Preciosas, e a gente (ela e a mãe, Vanderli) decidiu, neste ano, trazer essa referência para dentro do pote.

As pedras aparecem nas geleias de diferentes formas — desde pingentes decorativos nas embalagens até como ingrediente, como é o caso do doce com folha de ouro comestível.

— Buscamos associar as pedras com as geleias de diferentes formas, pelas cores, pela energia que elas têm — detalhou ainda Ritiele.

Mas tem opções para todos os gostos. Para quem prefere não se aventurar gastronomicamente, a banca da RV Morangos também trará opções clássicas para a feira: geleias de morango, uva e até o já famoso espetinho de morango.

Coleção gourmet preciosa

Ao todo, são seis produtos que integram a coleção. Veja a relação abaixo:

Geleia de morango com espumante com folha de ouro

Geleia de morango do amor com pedra quartzo rosa

Geleia de uva com vinho do Porto pedra ametista

Geleia de amora e mirtilo com especiarias e pedra turmalina negra

Geleia de damasco com mel pedra citrino

Geleia de hortelã com pedra quartzo verde