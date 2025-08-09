Flores no Dia dos Pais? Veja as cinco mais procuradas e como estão os preços

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Embora não seja uma das datas mais representativas em termos de vendas, o Dia dos Pais tem ganhado espaço no calendário do setor de flores, que aproveita a ocasião para escoar sua produção. Neste ano, as opções mais procuradas para presentear são kalanchoês, lírios, antúrios, crisântemos e folhagens. O preço, no entanto, pode ser um empecilho para muitos consumidores, já que o frio prolongado atrasou o desabrochar das flores, reduzindo a oferta.

Walter Winge, presidente da Associação Riograndense de Floricultura (Aflori), destacou à coluna o esforço do setor para ampliar o reconhecimento da data como uma oportunidade de comercialização ao longo do ano:

— Estamos trabalhando com a associação da flor ao sentimento de amor, carinho. Que no Dia dos Pais, a flor também é um presente, assim como sapato e gravata.

Apesar dessa movimentação, o cultivo para essa data ainda não precisa ser ampliado, já que a demanda permanece modesta.

Além do mercado de flores, Renato Opitz, diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), cita também o crescimento do interesse masculino por jardinagem e paisagismo como hobby, o que contribui para que plantas se tornem presentes cada vez mais desejados.

— Desde a pandemia foi despertado o interesse de pessoas por plantas — concorda Winge.

A flor-do-papai

Ainda que flores não sejam um presente tradicional no Dia dos Pais, a data tem uma espécie símbolo no setor: o kalanchoê, carinhosamente conhecido como “flor-do-papai”. Pequenas, coloridas, resistentes e fáceis de cultivar, essas flores tropicais originárias de Madagascar pertencem à família das suculentas. Segundo o Ibraflor, se destacam pela durabilidade e baixa manutenção, características que as tornam ideais para presentear.

O apelido surgiu entre produtores e comerciantes como uma estratégia para promover o kalanchoê no mês de agosto, quando sua floração atinge o pico, e acabou se consolidando entre o público.