Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Eles também merecem
Notícia

Flores no Dia dos Pais? Veja as cinco mais procuradas e como estão os preços

Embora não seja uma data representativa em termos de venda, setor se prepara para escoar parte da produção no período

Carolina Pastl

