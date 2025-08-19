Expointer terá pela primeira vez um shopping rural; saiba o que é e como funcionará

Até uma ferragem fará parte do espaço, ofertando do guarda-chuva às galochas, passando por outros itens de "emergência" Diego Vara / Agencia RBS

Uma novidade entrará em campo neste ano na Expointer com o objetivo de dar suporte aos expositores que participam do evento. Será o Shopping Rural, uma inciativa coordenada pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac). Em fase de montagem, ocupará uma área de 504 metros quadrados, ao final da extensão do Boulevard, próximo ao portão seis.

Conforme José Arthur Martins, vice-presidente técnico da entidade, o espaço contará com lojas que ofertarão do pasto verde a chaleira. Itens que ajudem a resolver necessidades de quem está expondo. Haverá ainda parceria com uma farmácia veterinária de emergência e uma ferragem.

— A ideia é ser um facilitador para o produtor — reforça o dirigente.

Seja para itens emergenciais ou para aqueles que ajudam na logística entre a propriedade e o parque Assis Brasil, em Esteio. Uma curiosidade: em conversa com o proprietário da ferragem, José Arthur descobriu que um dos itens mais buscados na ferragem (que funciona antes da feira começar e agora seguirá) é chaleira.