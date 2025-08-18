Expointer tem 6.696 animais inscritos para esta edição, alta de quase 40% 

Ovinos foram destaque entre as inscrições de animais de argola. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com a inclusão dos animais rústicos, a matemática das inscrições da 48ª Expointer fecha com alta de 39,44% em relação à edição do ano passado. Ao todo, são 6.696 exemplares. É a soma dos 5.107 de argola (que vão a julgamento) com 1.589 rústicos (que participam de provas e leilões).

Somente nas inscrições dos rústicos, divulgada nesta segunda-feira (18) pela Secretaria Estadual da Agricultura, a elevação foi de 18,2%. Nessa categoria, o número final foi puxado por como equinos da raça crioula. Pablo Charão, comissário geral da Expointer acrescenta outros destaques:

— Tivemos um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes. E também se destaca o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que foi 65% superior a 2024.

As inscrições de animais de argola somaram 5.107 exemplares, o que representa expansão de 47,7% na comparação com a feira de 2024. Nesse caso, contribuiu, de forma significativa, o retorno das aves. Durante as duas últimas edições, por protocolos sanitários relacionados à gripe aviária e à doença de Newcastle, tiveram de ficar de fora.

Para além desse grande grupo que volta a marcar presença, organizadores da feira apontam a forte representação da pecuária como motivo que ajuda a explicar esse aumento nas inscrições.

— Já é um reflexo da crise na agricultura. A pecuária vai ganhar espaço — pondera Francisco Schardong, coordenador da Comissão de Exposição, Feiras e Remates da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

Os preços do gado têm melhorado, ao passo que as consecutivas perdas de safra na produção de grãos acabaram pesando no bolso do produtor, que ainda aguarda uma renegociação do passivo acumulado.

Schardong ressalta ainda o importante contingente de ovinos. Neste ano, serão 997 animais, o maior número de inscritos desde 2009.

Subsecretária do parque Assis Brasil, em Esteio, palco da exposição, Betty Cirne Lima reforça que a participação de ovinos também reflete o bom momento do mercado.

— A pecuária tradicional era vista como uma poupança nas fazendas (tocada com outras atividades). Primeiro, com a produção de lã, mais recentemente com a soja entrando forte. Vemos uma retomada da pecuária, de precisão, que rende como a agricultura neste momento de fragilidade (da agricultura) — observa Betty.

As participações na feira

As inscrições de animais rústicos chegaram a 1.789 exemplares, alta de 18,2% na comparação com a exposição do ano passado.

Pesaram nesse segmento os avanços de equinos da raça crioula, com aumento de 143% em igual comparação. Destaque também para os coelhos (+70%) e rústicos das raças de bovinos de corte hereford e braford, 65% a mais do que em 2024.

Na categoria de argola, foram 5.107 inscritos, expansão de 47,7% sobre a edição passada. Nesse caso, destaque para o retorno das aves, após hiato de dois anos.

Ovinos também chegam com um contingente importante: 997 inscritos, a maior quantidade desde 2015.



