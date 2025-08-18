Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pista cheia
Notícia

Expointer tem 6.696 animais inscritos para esta edição, alta de quase 40% 

Com a inclusão de 1.589 exemplares rústicos, total de participantes da feira foi divulgado nesta segunda-feira (18)

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS