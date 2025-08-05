Expointer é lançada em SP: chamariz para atrair negócios; próxima parada é Brasília

Feira foi lançada nesta terça (5), em São Paulo. Vitor Rosa / Secom/ Divulgação

A 48ª Expointer ganha novos ares nesta semana. Lançada nesta terça-feira (5) em São Paulo (SP), a feira abre caminho para um evento de apresentação na capital federal nesta quarta (6). O objetivo é colocar a exposição realizada no parque Assis Brasil, em Esteio, na agenda financeira e política do país.

Na cerimônia em SP, realizada no escritório do Invest RS, no bairro Itaim Bibi, o foco era atrair a atenção — e potenciais investidores — para o Rio Grande do Sul. E nada melhor do que a vitrine da Expointer.

— Fazer o lançamento da Expointer em São Paulo, no coração econômico do país, é uma oportunidade de mostrar para todo o Brasil a força do agronegócio gaúcho e de tudo o que o nosso Estado tem a oferecer — disse o governado Eduardo Leite em seu discurso.

Também presente no lançamento, o secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum, reforçou a importância de o Estado mostrar suas potencialidades no agro. Sobre a cerimônia desta quarta, que ocorre na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do RS (CNA), ele observa que o tema dominante será o do endividamento de produtores gaúchos, assunto que promete dominar os debates na feira:

— Vamos chamar a atenção para o alongamento (a necessidade de).

Outro assunto que ganhará espaço será o da taxação americana e seus efeitos para o agro do RS.

— Esse tarifaço é praticamente um embargo — comparou Brum.

A 48ª Expointer será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A feira em números

2,5 mil expositores

120 expositores no setor de máquinas e implementos agrícolas

456 agroindústrias familiares (recorde de participantes)

5 mil animais em exposição

Mais de 500 atividades e eventos ao longo de nove dias de feira