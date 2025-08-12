EUA quadruplicando a venda de soja à China? "Sugestão" de Donald Trump preocupa, mas traz meia verdade

Brasil é hoje o maior exportador de soja para a China. Jeff Botega / Agencia RBS

Em tempos de guerra comercial e tarifaço vigente para o Brasil, uma declaração do presidente americano mexeu com o mercado global de soja. O produto foi mencionado em uma publicação de Donald Trump em sua rede social. No texto, ele sugere que os chineses, maiores compradores do mundo do grão, quadrupliquem os volumes adquiridos dos Estados Unidos.

A reação a essa "possibilidade" foi diversa. Na Bolsa de Chicago, rendeu uma recuperação às cotações da soja. Foi uma leitura positiva ao fato de que esse produto esteja na pauta das negociações dos EUA com a China. Ainda que a proporção do aumento mencionada seja improvável.

— A produção americana não comportaria. Teria de ser direcionada para a China. Até duplicar (o volume exportado) é difícil. Não é de uma hora para outra, sendo um produto tão consumido — pondera Luiz Fernando Gutierrez Roque, coordenador de Inteligência de Mercado na Hedgepoint Global Markets.

Ainda assim, a notícia colocou um ponto de atenção para o Brasil, hoje maior produtor e maior exportador de soja do mundo, e que teve a China como principal destino dos embarques em 2024, com 72,5 milhões de toneladas. No mesmo período, os EUA embarcaram 27,06 milhões de toneladas para o país asiático.

Vale lembrar que o Brasil acelerou o ganho de espaço na participação das vendas para a China justamente na primeira etapa da guerra comercial dos EUA com o país asiático, iniciada em 2018, no primeiro mandato de Trump.

Assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do RS (Farsul), Renan Hein dos Santos coloca que, justamente por ser o maior fornecedor de soja à China, o Brasil é o mais exposto a uma eventual perda de fatia no mercado chinês. Mas ele lembra que o grão é ingrediente que ajuda a garantir a segurança alimentar da China. E isso torna do interesse deles ter um exportador confiável como o Brasil, com o qual não tem conflito.

Roque também avalia que, no curto prazo, a tendência é de que não haja impacto à hegemonia brasileira nas exportações de soja à China. A projeção de novo recorde de embarques se mantém, por ora, para 2025.

— Se vier um acordo que inclua uma cota maior, uma obrigação da China comprar mais soja dos EUA, pode mexer um pouco com a parcela do Brasil.

E eventualmente, poderia impactar os preços do produto em real.