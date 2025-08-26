Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em meio à tensão comercial 
EUA ficarão de fora da Expointer deste ano; saiba o motivo 

É a quarta vez desde a reinauguração do Consulado de Porto Alegre, em 2017, que a representação não virá com estande à feira

Carolina Pastl

