EUA ficarão de fora da Expointer deste ano; saiba o motivo 

A 48ª edição da principal feira voltada ao agronegócio no Estado começa neste sábado (30), no parque Assis Brasil, em Esteio.

Pela quarta vez desde a reabertura oficial do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, em 2017, o país não terá estande na Expointer. A ausência ocorre em meio à tensão comercial entre EUA e Brasil, marcada pelo recente tarifaço imposto pelos norte-americanos. Apesar do contexto, a assessoria de imprensa do consulado atribui a decisão a restrições orçamentárias. A 48ª edição da principal feira voltada ao agronegócio no Estado começa neste sábado (30), no parque Assis Brasil, em Esteio, e se estende até o dia 7 de setembro.

De acordo com Joel Maraschin, chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Agricultura e gerente-executivo da Expointer, no ano passado, a delegação americana já havia participado com espaço reduzido. A justificativa foi semelhante.

Já em 2017, 2018 e 2021, segundo o consulado, não houve estande — diferentemente do que havia sido publicado pela coluna. Em 2018, no entanto, houve a presença de representantes da agropecuária americana, como Jodi Hoynoski, Diretora Executiva da Holstein Identification and Member Services da Holstein Association USA.

Outra ausência, pelo segundo ano consecutivo, será a da Alemanha. Conforme Marschin, a decisão reflete a baixa demanda de empresas interessadas.

Quem vem

As duas delegações que virão em peso para o Pavilhão Internacional da feira deste ano são do Uruguai e da Itália. Com participação na Expointer há mais de 30 anos, os uruguaios tem na programação a presença de uma comitiva, que inclui, entre outras autoridades, o ministro do Turismo, Pablo Menonis, e debates sobre vitivinicultura, pecuária e a conservação do bioma Pampa.

— É um país-irmão do Rio Grande do Sul e tem muitas demandas semelhantes às nossas. A presença é muito importante — salienta o chefe de gabinete da pasta da Agricultura.

No caso dos italianos, a vinda fortalecida tem a ver com os 150 anos da imigração no Estado.

Haverá ainda representações comerciais do Peru e do Equador neste ano.