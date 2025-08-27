Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crise à vista
Notícia

"Estamos enxergando um iceberg a tempo de desviar dele", diz economista da Farsul sobre crise no arroz

Entidade tem recomendado a redução de área como forma de equilibrar o mercado  

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS