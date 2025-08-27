"Estamos enxergando um iceberg a tempo de desviar dele", diz economista da Farsul sobre crise no arroz

Assunto foi tema do evento Tá Na Mesa, da Federasul, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (27). Federasul / Divulgação

A orientação para que produtores de arroz do Estado e do país reduzam a área cultivada na safra 2025/2026 é comparada à tentativa de evitar a colisão com um iceberg, com uma ponta já à mostra. Nesse paralelo traçado pelo economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz, a massa de gelo de grandes proporções que se avizinha é uma crise na atividade:

—Como entidade, estamos enxergando um iceberg a tempo de desviar dele, e preferimos avisar os produtores.

Preocupação que foi destacada, nesta quarta-feira (27), no evento Tá Na Mesa, da Federasul, em Porto Alegre. Para equilibrar preços, diante de uma oferta elevada e um consumo em queda, o entendimento é de que seja necessário reduzir em 8% a área de arroz no Rio Grande do Sul, que responde por cerca de 70% da produção nacional. E de 30% no resto do país.

— O cenário para 2026 é bem diferente daquele que nós vivemos nesses últimos anos — pondera da Luz.

Com um estoque final alto, estimado em 2,1 milhões de toneladas para o ciclo 2024/2025, e uma nova safra por entrar em 2026, a redução de área é o que pode, no entendimento da entidade, fazer com que se desvie do iceberg da crise. Medidas adotadas pelo governo federal, como a retomada dos estoques públicos e a execução dos contratos de opção de venda, são consideradas ineficazes e intervenções que não cabem ao Estado.

— Só tem uma saída: diminuir a área — acrescentou Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

Alexandre Velho, presidente do Conselho Consultivo da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), complementa que é o momento de "racionalização do tamanho da lavoura de arroz":

— A decisão do tamanho de área é individual, mas o efeito é coletivo.