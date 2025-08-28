Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

"É uma vida de dedicação": a história de pai e filho que se enfrentarão na final do Freio de Ouro da Expointer

Em entrevista ao Campo e Lavoura da Gaúcha, Marcelo e Francisco Moglia falaram sobre a preparação para a grande final e a paixão que une gerações

