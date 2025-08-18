Desdobramentos do tarifaço, a pecuária na emissão de gases do efeito estufa e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os desdobramentos do tarifaço no agronegócio e a pecuária na emissão de gases do efeito estufa foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (17), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Os próximos desdobramentos do tarifaço para o agronegócio foi uma das pautas do programa desta semana. Sobre o assunto, falou Leandro Gillio, professor do Insper Agro Global.
- O papel da pecuária na redução de emissões de gases de efeito estufa também entrou neste episódio. João Pedro Velho, professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, foi o entrevistado.
- E os avanços tecnológicos nas máquinas agrícolas, como a robotização, foi tema da conversa com Astor Ricardo Kilpp, engenheiro agrícola há 35 anos no setor.