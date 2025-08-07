Depois de três semanas em queda, preço do boi no RS fica estável

Os R$ 10 na média do quilo do boi gordo repetem a cifra da última semana. André Ávila / Agencia RBS

Pode parecer estranho, mas justamente no dia em que o tarifaço americano entrou em vigor, levantamento semanal feito pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro/UFRGS) mostra que o preço do boi no Rio Grande do Sul parou de cair. Desde o anúncio da taxa de 50% a ser aplicada à proteína do Brasil, a queda no valor foi uma realidade em três semanas consecutivas, acumulando quase 10%.

Os R$ 10 na média do quilo do boi gordo repetem a cifra da última semana. Movimento semelhante havia sido registrado no Brasil Central, com as cotações se estabilizando após a redução que se seguiu à sinalização da taxação. No caso do Rio Grande do Sul, há particularidades a serem consideradas, relacionadas à etapa da produção e ao volume embarcado para os Estados Unidos, que não se compara ao das regiões Centro-Oeste e Sudeste.

— O tarifaço foi concretizado, agora o que começa a valer é a lei da oferta e da procura. Nesses dias após anúncio do tarifaço não se movimentou nem oferta, nem demanda — explica Júlio Barcellos, coordenador do Nespro/UFRGS.

Na prática, significa que passa a pesar o fato, por exemplo, de o Rio Grande do Sul estar na entressafra, quando a oferta de gado diminui. Barcellos estima que dentro de três semanas, devemos voltar ao patamar de preços do boi gordo antes do anúncio do tarifaço.