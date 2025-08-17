COP30 terá sabor da agricultura familiar: 30% dos alimentos no evento virão de pequenos produtores

O cardápio da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30) terá sabor de agricultura familiar entre os dias 3 e 28 de novembro, em Belém, no Pará. Conforme edital de licitação nº 12060/2025, foi estabelecido que pelo menos 30% de todos os alimentos adquiridos para o evento terão origem em produtores familiares e na sociobiodiversidade local, com prioridade para organizações lideradas por mulheres, jovens rurais, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. A produção a ser adquirida será direcionada para o abastecimento de restaurantes e quiosques das Zonas Azul e Verde. No edital, no entanto, não há valor de referência a ser gasto com a medida.