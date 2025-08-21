Como a gripe aviária redesenhou a rota das exportações brasileiras de carne de frango e ovos em 2025

Embarques de carne de frango devem recuar até 2%, totalizando cerca de 5,2 milhões de toneladas. Feydzhet Shabanov / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De um lado, queda; do outro, disparada. A gripe aviária, registrada tanto no Brasil quanto no exterior, redesenhou a rota das exportações brasileiras de proteína animal em 2025. Segundo projeções divulgadas nesta quarta-feira (20) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), os embarques de carne de frango devem recuar até 2%, totalizando cerca de 5,2 milhões de toneladas. Em contrapartida, as exportações de ovos podem crescer até 116,6%, alcançando 40 mil toneladas.

No caso dos ovos, o crescimento das exportações foi — e deve continuar sendo — impulsionado pela crise da gripe aviária nos Estados Unidos, apesar do tarifaço. O país ainda não conseguiu recuperar seu rebanho de galinhas poedeiras, e a demanda pela proteína, protagonista em refeições cotidianas como o café da manhã, permanece alta.

— A demanda vai continuar. Agora, se o consumidor aceitar o aumento de preço, com a tarifa de 50% imposta pelos EUA, isso é outra questão. Pode ser que sim, pode ser que não — pondera o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Já a queda nas exportações de carne de frango está relacionada ao foco de gripe aviária no interior do Rio Grande do Sul, agora controlado. Muitos países interromperam as importações brasileiras devido ao problema sanitário e só retomaram após a normalização da situação. Importantes destinos da proteína, China e União Europeia, por exemplo, ainda mantêm embargos.

Ainda assim, o presidente da ABPA considera o impacto relativamente pequeno:

— É uma grande vitória. Enquanto países como os Estados Unidos enfrentaram quedas bruscas em razão da gripe aviária, aqui teremos uma redução mínima, de até 2% em 2025. Isso se deve, primeiro, à rápida reação do mercado e das autoridades; e, segundo, à diversificação dos destinos da proteína brasileira.

Saiba mais

Além da exportação, a ABPA também divulgou nesta quarta outras projeções para 2025.

Carne de frango

Produção: até 15,4 milhões de toneladas (alta de até 3%)

Exportação: até 5,2 milhões de toneladas (queda de até 2%)

Disponibilidade: até 10,2 milhões de toneladas (alta de até 5,4%)

Per capita: até 47,8 quilos (alta de até 5,1%)

Ovo

Produção: até 62 bilhões de unidades (alta de até 7,5%)

Exportação: até 40 mil toneladas (alta de até 116,6%)

Per capita: até 288 unidades (alta de até 7,1%)