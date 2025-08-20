Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Principal destino
Notícia

Como a carne suína brasileira virou (e deve continuar) protagonista nas refeições das Filipinas

Associação Brasileira de Proteína Animal projeta, neste ano, um novo recorde no volume total embarcado

Carolina Pastl

