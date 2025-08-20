Como a carne suína brasileira virou (e deve continuar) protagonista nas refeições das Filipinas

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A carne suína brasileira deve ganhar ainda mais espaço nas mesas dos filipinos em 2025. Após desbancar a China como principal destino das exportações em 2024, as Filipinas devem manter a liderança neste ano, segundo projeção divulgada nesta quarta-feira (20) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
Impulsionada pela demanda crescente do país asiático, a ABPA prevê um novo recorde nas exportações brasileiras de carne suína, com volume que pode chegar a 1,45 milhão de toneladas — alta de até 7,2% em relação ao ano anterior.
Mas para onde vai, exatamente, essa proteína brasileira no mercado filipino? De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, a população consome muito a proteína.
Do Brasil, cortes como barriga, lombo e carré são os mais exportados para o país, onde integram diversas receitas. Entre elas, o "adobo", um dos pratos mais tradicionais da culinária filipina, preparado com carne cozida — geralmente de porco, frango ou ambos — em molho de soja, vinagre, alho, folhas de louro e pimenta-do-reino.
Além do apelo gastronômico, há também fatores sanitários por trás da alta demanda: as Filipinas enfrentam surtos persistentes de Peste Suína Africana (PSA) e não têm conseguido controlar a doença.
— Há relatos de produtores de suínos, inclusive, trocando sua atividade por aviários em razão do problema — acrescenta Santin.
Mesmo tendo perdido a liderança para as Filipinas, a China continua como o segundo maior destino da carne suína brasileira. Na sequência, aparecem Chile, Hong Kong e Japão, que também vêm ampliando suas compras.
Saiba mais
Além da exportação, a ABPA também divulgou nesta quarta outras projeções voltadas à carne suína para 2025.
- Produção: até 5,42 milhões de toneladas (alta de até 2,2%)
- Exportação: até 1,45 milhão de toneladas (alta de até 7,2%)
- Disponibilidade: até 3,97 milhões de toneladas (estável)
- Per capita: até 18,7 quilos (estável)