Com baixa procura no primeiro dia, Conab realiza nova rodada de leilão de arroz nesta sexta

Até 110 mil toneladas do cereal poderão ser negociadas nos leilões. Maryna Osadcha / stock.adobe.com

Ficou para a rodada desta sexta-feira (22) do leilão de arroz a expectativa de um interesse maior dos produtores. Na primeira oferta, realizada ontem, a procura pelos contratos de opção venda foi pequena: 0,5% do número de contratos disponibilizados.

Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a negociação somou 20 contratos, com 27 toneladas cada, totalizando um volume de 540 toneladas, todos para agricultores do Rio Grande do Sul.

A iniciativa busca trazer uma maior equilíbrio aos preços do arroz para o produtor, que acumulam uma queda de 40,77% na comparação de julho deste ano com igual mês de 2024 — considerando o indicador Cepea/Irga. Até 110 mil toneladas poderão ser adquiridas. Por meio do contrato de opção de venda, assegura-se um preço determinado, de R$ 73,48 para entregas em setembro e de R$ 73,95 para entregas em outubro. A média do valor da saca, pelos dados da Conab, é de R$ 68,45.

A autarquia estima que na rodada desta sexta-feira possa uma maior adesão. Caso não seja negociado o volume disponibilizado, há a possibilidade de que novas rodadas venham a ser realizadas.

A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) havia reforçado, em nota, a importância de os agricultores buscarem a ferramenta para ajudar a reduzir a oferta no mercado interno. O presidente da entidade, Denis Dias Nunes ponderou à coluna, no entanto, que em razão do curto período entre a publicação do edital e a execução dos leilões poderia haver, nesse primeiro momento, uma baixa procura.

A Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) também pontuou, em nota, que considera os leilões "um suporte em um momento de retração do mercado". Acrescenta que é uma medida imediata, mas que será preciso manter "manter canais abertos para construir medidas de longo prazo".

No final do ano passado, a Conab havia liberado R$ 1 bilhão em recursos para a compra de até 500 mil toneladas de arroz por meio dos contratos de opção de venda. Naquele momento, no entanto, o quadro de preços era completamente diferente, com a cotações valorizadas. Isso gerou baixo interesse dos produtores, já que o mercado estava mais atrativo — e fez com que menos de 20% do volume possível fosse negociado.

Nesta sexta, será feita a entrega de um lote de arroz negociado no ano passado em um desses leilões, em Pelotas, para marcar de forma simbólica a retomada dos estoques públicos do cereal.

