Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Equilíbrio de preços
Notícia

Com baixa procura no primeiro dia, Conab realiza nova rodada de leilão de arroz nesta sexta

Volume negociado na quinta-feira foi de 540 toneladas, 0,5% o total possível

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS