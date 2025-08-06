Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Duas edições depois
Com as aves de volta, número de animais inscritos para a Expointer cresce quase 48%

Retorno após o fim da gripe aviária reforça a participação do time de animais de argola neste ano, que soma 5.107 exemplares

Carolina Pastl

