Com as aves de volta, número de animais inscritos para a Expointer cresce quase 48%

Depois do vazio deixado em duas edições, as aves voltarão a ocupar os espaços do parque Assis Brasil, em Esteio, na Expointer. O retorno reforça o time dos chamados animais de argola — que vão a julgamento —, que tiveram um crescimento de 47,7% nas inscrições para o período da feira.

Ao todo, foram 5.107 animais, o maior contingente da categoria em 12 anos. Ainda que o retorno de aves explique, em parte, esse aumento, o número surpreende por ser registrado em um ano marcado por dificuldades no setor produtivo gaúcho, como o endividamento rural e a estiagem.

Outro fator decisivo para a maior participação neste ano foi o reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) em junho, observa Pablo Charão, comissário-geral da feira:

— Isso favoreceu a participação de animais de outros Estados. Serão 260 bovinos vindos de fora, de um total de 1,38 mil exemplares.

Para Marcos Tang, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), a presença robusta de exemplares na feira também é reflexo direto do investimento contínuo em genética dentro das propriedades:

— O que é a Expointer? É a magnitude da expressão do melhoramento genético dos animais, da abelha ao búfalo.

O número total de animais participantes ainda não está fechado. As inscrições dos rústicos — criados a campo, em sistemas extensivos — seguem abertas até 14 de agosto.

Os destaques entre os inscritos

O aumento no número de inscritos ocorreu em quase todas as espécies. O destaque, no entanto, ficou, novamente, com os ovinos , que chegam a quase mil animais (997)

, que chegam a quase mil animais (997) Entre os equinos, os pôneis mais que dobraram a participação , com 217 exemplares inscritos. Haverá até uma exposição nacional de pôneis dentro da Expointer neste ano em razão do número expressivo

, com 217 exemplares inscritos. Haverá até uma exposição nacional de pôneis dentro da Expointer neste ano em razão do número expressivo A feira terá ainda estreia de duas raças : a murciana, de caprinos leiteiros de origem espanhola; e os bovinos de corte greyman, uma raça sintética da Austrália, produzida a partir do cruzamento do murray grey com zebuínos nelore ou brahman

: a murciana, de caprinos leiteiros de origem espanhola; e os bovinos de corte greyman, uma raça sintética da Austrália, produzida a partir do cruzamento do murray grey com zebuínos nelore ou brahman A raça que retorna à feira neste ano é a de cavalos anglo-árabe, cruzamento de árabe com puro-sangue inglês