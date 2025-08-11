Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cenário extremo 
"Claro que perde muito solo em um evento extremo desse" diz pesquisador da Embrapa sobre cheia no RS

Instituição acaba de publicar o mapa que mostra onde estão os terrenos mais suscetíveis à erosão no país

Gisele Loeblein

