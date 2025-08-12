Chope do amor: doce do momento ganhará versão para "o copo" na Expointer

A receita possui malte, lúpulo e frutas vermelhas. Cleverton Ferigollo / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Febre nas redes sociais, o morango do amor vai virar bebida na 48ª Expointer. Batizado de "chope do amor", o produto foi criado por uma agroindústria de Frederico Westphalen, no norte do Estado, e tentará repetir o sucesso do doce no pavilhão da agricultura familiar do parque Assis Brasil, em Esteio, durante o evento, de 30 de agosto a 7 de setembro.

— De uma feira para outra, sempre buscamos inovar. Muitos agricultores familiares fazem isso também. É uma forma de chamar atenção, mas também de atender à demanda do mercado. As pessoas gostam de novidade — explica Cleverton Ferigollo, à frente da agroindústria Vinhos Ferigollo e Topa Beer Cervejaria, que criou a novidade.

Neste ano, a ideia surgiu a partir da popularização do morango do amor nas redes sociais. Segundo Ferigollo, a família decidiu então rebatizar uma receita desenvolvida no ano passado, que levava justamente a fruta que virou sensação.

O processo de fabricação seguiu os moldes de uma cerveja tradicional. A diferença está na fase de maturação, quando são adicionados morango e outras frutas vermelhas. O resultado? Um chope no estilo fruitbeer, com menos lúpulo e mais presença de malte — tudo para destacar o sabor das frutas.

Além de usar ingredientes cultivados na própria propriedade, como morango e lúpulo, a agroindústria também se abastece com insumos da agricultura familiar da região.

Para esta edição da feira, a expectativa é levar 500 litros do chope do amor, além de rótulos já conhecidos do público da agroindústria, como o chope de bergamota, IPA, Weiss e frisantes.

— Estimamos um crescimento de 30% nas vendas em relação aos anos anteriores. O acesso ao parque vai estar melhor, a enchente já passou e a Trensurb estará operando normalmente — projeta Ferigollo.