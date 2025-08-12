Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na carona da fama
Notícia

Chope do amor: doce do momento ganhará versão para "o copo" na Expointer

Produto foi criado por agroindústria de Frederico Westphalen e será uma das novidades do pavilhão da agricultura familiar neste ano

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS