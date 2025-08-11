Chile aprova retomada da compra de frango gaúcho após gripe aviária e doença de Newcastle

O grupo cumpriu agenda que incluiu encontro na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, na Capital, e visitas a granjas e frigoríficos. Seapi / Divulgação

Com as portas fechadas desde o ano passado, o Chile deve retomar em breve as compras de frango do Brasil. O sinal verde para a reabertura partiu da missão chilena que encerrou no último sábado (9) o giro pelo Rio Grande do Sul. O protocolo do país sul-americano tem a vistoria no local como prerrogativa para que as importações possam ser retomadas.

O grupo cumpriu agenda que incluiu encontro na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, na Capital, e visitas a granjas e frigoríficos de Montenegro, São Sebastião do Caí e Anta Gorda, além das Inspetorias de Defesa Agropecuária de Montenegro, Guaporé e Rio Pardo. No encerramento, sinalizaram com a aprovação.

— Agora tem um rito protocolar, mas já está sinalizada a reabertura. E a tendência é de uma retomada bem rápida – afirma Márcio Madalena, secretário-adjunto da Agricultura.

A expectativa é de que se chegue à Expointer, com início no próximo dia 30, com o mercado aberto de fato. A suspensão das exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul veio no ano passado, após foco da doença de Newcastle. Quando o Chile se preparava para enviar missão, neste ano, houve o caso de gripe aviária. O aval dado para a retomada serve para os dois casos.

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, reforçou que “a reabertura do mercado chileno é importante para o Rio Grande do Sul e para o país”. Além do Chile, o Peru também enviou missão ao Estado na última semana. O grupo esteve em granjas de genética e fábrica de ração em Montenegro e Gramado.