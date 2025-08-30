Ceasa terá um e-commerce para venda de hortifrúti, carnes e até embalagens

Projeto foi desenvolvido pela startup Hortti. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Fazer compras no maior entreposto de alimentos do Rio Grande do Sul com apenas alguns cliques. Esse é o salto digital que as Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS) vão dar dentro de um mês, com o lançamento do seu primeiro e-commerce institucional. A prévia da plataforma (que ainda não tem nome) será apresentada durante a 48ª Expointer, no parque Assis Brasil, em Esteio, que começa neste sábado (30). A coluna, no entanto, adianta aqui as informações.

O projeto, desenvolvido dentro do próprio complexo, surgiu da iniciativa de jovens ligados ao setor — filhos de permissionários que, ao longo de três anos, testaram e aperfeiçoaram a ideia até transformá-la em realidade por meio da startup Hortti. O presidente do complexo, Carlos Siegle, frisa que esse será o primeiro produto do hub de inovação da Ceasa, apresentado no South Summit Brazil deste ano, em Porto Alegre.

Ainda conforme Siegle, a plataforma coloca a central à frente no país, tornando-se a primeira a oferecer um e-commerce nesse formato:

— Estamos modernizando a cadeia de abastecimento, simplificando compras e vendas, e ampliando a transparência e eficiência para todos os envolvidos.

Com um modelo inspirado em gigantes do delivery como o iFood, o e-commerce vai funcionar como uma vitrine digital, onde produtores e atacadistas terão suas próprias páginas para apresentar produtos (de hortifrúti até carnes e embalagens) e negociar diretamente com clientes. Ao todo, a Ceasa possui hoje quase 1,5 mil produtores cadastrados e 309 empresas atacadistas. Todos poderão acessar a plataforma

Como vai funcionar

Escolas, hospitais, prefeituras e outras unidades públicas terão acesso autenticado para registrar suas necessidades, orçamentos e cronogramas de entrega

Produtos com sazonalidade, origem e padrões de qualidade serão sinalizados, além de volumes mínimos e condições logísticas

Propostas serão centralizadas, comunicação ocorrerá dentro da plataforma e seleção de fornecedores será baseada em critérios objetivos (preço, qualidade, prazos e histórico de desempenho)

Haverá opções de retirada no entreposto ou entrega programada