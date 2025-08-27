Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do tatame à solidariedade
Campeão dentro e fora dos ringues: Minotauro leiloa cavalo crioulo para ajudar vítimas da enchente no RS

Lutador vai reverter todo o valor da venda para construção de casas para famílias atingidas

Carolina Pastl

