Campeão dentro e fora dos ringues: Minotauro leiloa cavalo crioulo para ajudar vítimas da enchente no RS

Leilão com a oferta do atleta está marcada para esta quinta-feira (28), em Esteio.

A solidariedade sai do tatame e entra em pista nesta quinta-feira (28), no parque Assis Brasil, em Esteio. É quando o ícone do MMA Rodrigo Minotauro colocará em leilão seu cavalo crioulo campeão, Estupendo Marca dos Santos — o famoso “Loirinho” —, junto com uma réplica do cinturão de campeão mundial do UFC. Toda a renda será revertida para a construção de moradias para famílias atingidas pelas enchentes de 2024, no Rio Grande do Sul.

— Esse leilão é uma forma de devolver um pouco da esperança para quem perdeu tudo. O Loirinho é um campeão, e espero que ele continue fazendo história, agora como símbolo de solidariedade — afirma Minotauro.

O leilão ocorre durante o remate da Estância Liberdade, de Rolante, a partir das 20h, no tradicional Tattersall do Cavalo Crioulo, no parque. Haverá transmissão ao vivo pelo canal Programa Cavalos no YouTube. A batida do martelo ficará a cargo da leiloeira GS Remates.

A iniciativa é liderada pelo Instituto Fight For Life, fundado por Minotauro e seu irmão Minotouro. Desde as primeiras horas da tragédia, a instituição tem atuado no apoio aos desabrigados, com resgate, acolhimento e alimentação.