Caiu, estancou a queda e agora subiu: o que explica as mudanças no preço do boi no RS

Valor médio do quilo do boi gordo fechou a semana a R$ 10,50. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O preço médio do quilo do boi gordo no Rio Grande do Sul, neste momento, aponta para a retomada do cenário anterior ao da repercussão da notícia sobre o tarifaço americano. A volta à trajetória estimada para o período, que é de entressafra, é só uma questão de tempo agora.

— Desfeita a incerteza, ficamos no mundo real de oferta de boi no Brasil como um todo e no Rio Grande do Sul, especificamente. No Estado, estamos em plena entressafra — explica Júlio Barcellos, coordenador do Nespro/UFRGS.

Na prática, significa que se retoma a lógica de mercado. Não quer dizer que o tarifaço não preocupe, nem traga efeitos para o setor, mas a indefinição causou um efeito imediato de baixa nas cotações. No Brasil central, a arroba do boi gordo também registra recuperação. Chegou a estar na casa de R$ 295, mas já voltou a ficar acima dos R$ 300.

No Estado, a média detectada pelo levantamento semanal do Nespro/UFRGS fico em R$ 10,50 — na semana anterior, tinha sido de R$ 10. Quando começou a cair, frente à notícia da taxação, estava em R$ 11.

Barcellos explica outros ingredientes que ajudam a compor essa receita de retomada. Já começa a surgir, no Estado, a venda de boi gordo por contrato, para entrega futura.

Outro fator, acrescenta, é a leve melhora no poder aquisitivo como um todo no país, inclusive já com a entrada de 13º do funcionalismo público. Pelo lado da demanda, o período de férias escolares, em julho, costuma ser de maior consumo.

Claro que deixar de vender aos EUA importa. É um mercado importante. E os redirecionamentos de venda já estão sendo feitos.

— Os preços internacionais de carne vêm aumentando, o que está acontecendo é o reposicionamento de fornecedores — completa o coordenador do Nespro, que projeta um ambiente positivo para a pecuária na 48ª Expointer.

Para o consumidor, o recuo no preço no período de baixa ao produtor não chegou — com exceção de eventuais promoções.