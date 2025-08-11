Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Olé, Esteio
Cabrito de apenas três meses marcará a estreia de raça espanhola na Expointer

Com origem no país europeu, a raça murciana terá um exemplar na feira, vindo de   propriedade de Viamão 

Carolina Pastl

