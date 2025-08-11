Cabrito de apenas três meses marcará a estreia de raça espanhola na Expointer

Cabrito de apenas três meses fará estreia na feira deste ano. Eduardo Fagundes / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Vem do sudeste da Espanha, mais precisamente, de cidades como Granada e Alicante, a raça murciana, de caprinos, que fará estreia na Expointer deste ano. O representante? Um cabrito de apenas três meses, que promete ser uma das atrações no pavilhão dos animais, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio.

Mesmo com uma participação discreta, a novidade deve atrair olhares curiosos na feira, aposta Eduardo Fagundes, sócio-proprietário da Fazenda Mãe Oxum, em Viamão:

— Não só por ele ser um xodó, mas porque é uma raça nova no Estado. Somos os primeiros a criá-la. Então, nem todo mundo conhece.

No caso da propriedade, a ideia de trazer uma raça nova, continua o criador, tem a ver com a proposta do negócio, que é diversificar a genética do rebanho. Atualmente, a fazenda cria raças caprinas como a saanen, boer, kalahari e anglonubiana, mais conhecidas no Estado.

— Com a murciana, queremos investir na genética leiteira, inclusive, porque o mercado tem buscado produtos diferenciados — acrescenta Fagundes.

A raça

A murciana é conhecida por sua aptidão leiteira

Produz leite com alto nível de sólidos (gorduras e proteínas) — característica interessante para a produção de queijos, por exemplo

Possui pequeno porte e coloração de pelagem preta e cor vermelha escura