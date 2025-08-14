As reações de setores do agro ao pacote do governo federal contra tarifaço

Medidas foram anunciadas pelo presidente Lula nesta semana. Canal Gov / Reprodução

Há nas reações dos setores afetados pelo tarifaço americano um reconhecimento de que o apoio dado pelo governo federal por meio das medidas anunciadas é necessário e importante. Como também uma avaliação de que o plano apresentado é uma das muitas ações a serem adotadas para resolver um problema dessa magnitude e complexidade. E que passa pela continuidade das negociações com os Estados Unidos.

Entre os aspectos positivos apontados no pacote está a liberação de crédito, ferramenta para garantir fluxo de caixa em um momento em que deixam de entrar os recursos das exportações que teriam o mercado americano como destino.

— Linha de crédito com taxa acessível é de extrema importância neste momento, mas precisamos que chegue para aqueles que precisam rapidamente, para haver a manutenção de empregos — pontua Carolina Rossato, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado (Simers).

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz também entende como positivo adotar medidas que auxiliem os segmentos afetados pela taxação. A ressalva vem da avaliação de que faltou a indicação de quais ações serão adotadas para resolver de fato o problema:

— Esses recursos representam um remédio para a febre, não para o problema. O que está faltando nesse plano é qual o ponto de saída, de solução.

Outro aspecto contemplado é o da diversificação de mercados. Para a vice-presidente do Simers, esse caminho "é a única saída", e será importante ter o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e esforço "triplicado".