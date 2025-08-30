A distribuição ocorrerá durante a Expointer, de 30 de agosto a 7 de setembro. Carolina Jardine / Divulgação

Na onda dos livros de colorir — e inspirada no estilo Bobbie Goods —, a cabanha Rincon del Sarandy, de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, vai lançar o Rincon Goods durante a 48ª Expointer. A publicação reúne paisagens rurais, leilões, animais de elite e parte da história da propriedade, apresentando o universo do agronegócio às crianças de forma divertida. A distribuição será gratuita ao longo da feira, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro.

Junto dos livrinhos, serão entregues kits com as cobiçadas brush pens — canetas-pincel com ponta flexível — para completar a brincadeira. A proposta é entreter a criançada durante os julgamentos de angus, brangus e ultrablack — raças que são criadas na cabanha.

A ideia do projeto surgiu a partir de um pedido das irmãs Olivia, de nove anos, e Emilia Tellechea, de sete, filhas do pecuarista Ignacio Tellechea. Envolvidas nas atividades da Rincon del Sarandy desde cedo, as gurias já participaram de leilões como garotas-propaganda, atuaram em comerciais e agora integram o time criativo da propriedade.

— Ainda são pequenas para a lida, mas sempre ajudam no marketing com ideias e intervenções criativas — afirma Tellechea, que administra a propriedade ao lado da família.