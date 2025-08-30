Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Para se divertir
Notícia

Ao estilo Bobbie Goods: febre dos livros de colorir chega à Expointer

Nesta edição, cabanha voltada à pecuária distribuirá material gratuitamente para divulgar a propriedade durante a feira

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS