Agronegócio brasileiro responde às acusações americanas de “deslealdade” comercial

No caso da defesa da CNA, a entidade centrou-se em tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio a uma nova ofensiva norte-americana, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) voltou a campo para defender o setor produtivo nacional. A entidade, que é a principal ligada ao agronegócio no país, enviou um documento na última sexta-feira ao Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) com o que chamou de “respostas técnicas” à investigação aberta sobre práticas comerciais consideradas “desleais” atribuídas ao Brasil. A apuração ocorre após o tarifaço entrar em vigor e se baseia na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, que possibilita a aplicação de sanções unilaterais caso se comprovem infrações.

O inquérito norte-americano abrange seis frentes: comércio digital, combate à corrupção, propriedade intelectual, tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. No caso da defesa da CNA, a entidade centrou-se nos três últimos tópicos. Entre os argmentos está o de que, por exemplo, o Brasil concede tarifas diferenciadas apenas em acordos compatíveis com a Organização Mundial do Comércio (OMC), como os firmados com México e Índia, e a medida não afeta significativamente as exportações norte-americanas.

O governo brasileiro comunicou à imprensa que ainda prepara uma manifestação escrita “robusta” sobre o assunto.

A defesa da CNA

Tarifas preferenciais

A CNA argumenta que o Brasil concede tarifas diferenciadas apenas em acordos compatíveis com a Organização Mundial do Comércio (OMC), como os firmados com México e Índia. Esses acordos representam menos de 2% das importações brasileiras e não afetam significativamente as exportações norte-americanas. Para reforçar sua posição, a entidade destacou que os EUA mantêm tratados de livre comércio com 20 países.

Acesso ao mercado de etanol

Em relação ao etanol, o documento ressalta que entre 2010 e 2017 o produto americano entrou no Brasil com isenção tarifária. Após esse período, a tarifa de Nação Mais Favorecida, de 18%, foi aplicada, o que é inferior aos 20% cobrados dos países do Mercosul. A CNA defende que a política tarifária brasileira é transparente, não discriminatória e compatível com as regras da OMC.

A entidade também reforçou que o programa RenovaBio está aberto a produtores internacionais que cumpram requisitos técnicos e ambientais, e que as alegações de favorecimento a países como México e Índia não se sustentam diante dos volumes exportados. Por fim, a CNA advogou pela expansão da cooperação bilateral com os EUA em bioenergia e combustíveis sustentáveis.

Desmatamento ilegal

No que tange ao desmatamento ilegal, a CNA destacou o robusto arcabouço regulatório brasileiro, com leis como o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais, além de políticas públicas como o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas. A entidade citou ainda o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e o Documento de Origem Florestal (DOF+), que garantem rastreabilidade e certificações reconhecidas para a produção florestal.

Em sua resposta, a CNA reafirmou o compromisso do Brasil em promover práticas ambientais responsáveis e transparentes, combatendo o desmatamento ilegal e assegurando a sustentabilidade da produção agrícola.