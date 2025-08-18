Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em meio ao tarifaço
Notícia

Agronegócio brasileiro responde às acusações americanas de “deslealdade” comercial

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil enviou um documento aos EUA com o que chamou de “respostas técnicas” à investigação aberta

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS