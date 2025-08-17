"A robotização das máquinas agrícolas está chegando", projeta engenheiro agrícola com décadas de atuação no setor

Astor Ricardo Kilpp também é gerente de marketing da LS Tractor. Assessoria de imprensa / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os avanços tecnológicos nas máquinas agrícolas têm transformado a maneira como se produz no campo. Esse foi o assunto de uma das entrevistas do Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, deste domingo (17). Engenheiro agrícola com 35 anos de experiência no setor, Astor Ricardo Kilpp falou sobre progressos, gargalos, mão de obra e futuro do segmento. Confira trechos abaixo.

Qual o destaque que o senhor dá para o avanço tecnológico dos últimos anos?

A tecnologia agrícola de mecanização, principalmente nos últimos 20 anos, teve uma evolução muito significativa. Para o ser humano, isso trouxe uma mudança, principalmente, na disponibilidade de alimentos. Seria impossível, hoje, disponibilizar alimento a preço acessível para a população sem que existisse a mecanização. Porque você multiplica, através de uma máquina, centenas de vezes a capacidade de produção de um homem com serviço manual.

Tem algum gargalo, além da conectividade, que dificulta o acesso de produtores a novas tecnologias?

Sim, sem dúvida. O gargalo de capacitação técnica, por exemplo, está presente em todo o processo. Porque as tecnologias estão disponíveis, mas se você não tem um profissional capacitado para tirar toda a eficiência dela, muitas vezes pode frustrar o próprio investimento. Mas isso é um processo que o setor vai viver nos próximos anos. Se a gente olhar para trás, é muito similar ao processo de absorção da tecnologia do plantio direto. Nós passamos por 10 anos, até mais, até que isso se consolidasse no campo. Então, uma nova tecnologia tem um período de maturação.

O aumento da mecanização influencia na redução da oferta de mão de obra?

Tem duas situações. Uma delas é quando há necessidade de adotar a mecanização na propriedade pela pura falta de mão de obra. Então, você precisa mecanizar cada vez mais. E a outra é o surgimento de uma demanda por mão de obra especializada.

O que a gente pode esperar da próxima geração de tratores e tecnologias embarcadas?

A tecnologia em tratores agrícolas está no ápice. Claro que nem todo produtor tem necessidade de ter ao seu dispor toda a tecnologia disponível. Exemplo, um produtor de grãos, certamente, no futuro, pode ter um robô de plantio. Hoje, ele já tem um semi-robô. O trator já executa toda a tarefa de plantio. O operador está muito mais lá como um gestor de toda essa tecnologia, para que isso tudo aconteça dentro do programado. Tem alguns que defendem que, no futuro, não vai ter o operador. A robotização das máquinas agrícolas é, sem dúvida nenhuma, uma ruptura tecnológica que está chegando. E nós vamos, nos próximos 5, 10 anos, entender a complexidade. Até onde vai ser possível se utilizar um robô.