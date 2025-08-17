Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entrevista
Notícia

"A robotização das máquinas agrícolas está chegando", projeta engenheiro agrícola com décadas de atuação no setor

Astor Ricardo Kilpp, que também é gerente de marketing da LS Tractor, participou do Campo e Lavoura da Gaúcha neste domingo (17)

Carolina Pastl

