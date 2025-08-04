A produção de uva em quatro continentes, a queda do preço do boi no RS e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O jornalista Danton Boatini Júnir colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A produção de uva em quatro continentes, a queda do preço do boi no Rio Grande do Sul foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (20), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A diretora global de cultura da Chandon fala sobre as particularidades na produção de uva da marca, presente em seis locais, de quatro continentes. Ela também dá dicas de como escolher o espumante que vai à taça.
- E em um dos efeitos cascata do tarifaço de Donald Trump, o preço do boi recua quase 10% no RS. Quem explica é o coordenador do Nespro/UFRGS, Júlio Barcellos.
- Outro destaque do programa são os cursos mais procurador no Senar-RS no 1º semestre deste ano.