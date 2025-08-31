Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entrevista
Notícia

"A Expointer ajuda a amplificar a percepção política sobre esse assunto", diz governador sobre a renegociação dos produtores

Em entrevista ao programa Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha, Eduardo Leite falou sobre o caminho para resolver o passivo acumulado após intempéries

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS