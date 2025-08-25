A 48ª Expointer que já começou

Meses antes dos portões da Expointer serem abertos para o público, já tem gente trabalhando para fazer com que a feira fique de pé. Da manutenção, passando pela preparação do parque Assis Brasil à montagem das estruturas temporárias, um pequeno contingente de trabalhadores dá forma à exposição. E, a partir desta segunda-feira (25), quando começam a chegar os animais para a 48ª edição, um grupo em particular fica em evidência.

São os profissionais que atuam para garantir a sanidade dos exemplares que entram e saem do parque. Dado da Associação dos Fiscais Estaduais Agropecuários (Afagro) aponta que, entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas, analistas e outras funções, são 119 convocados para atuar antes e durante a feira.

Diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Collares explica que os servidores da pasta atuam em três frentes diferentes — e há alguns que chegam cerca de 90 dias antes para apoiar a preparação. Uma é a equipe da defesa sanitária animal, com a recepção, a inspeção e os controles necessários para os exemplares que entram e saem — neste ano, foram inscritos 6.696.

Outra é a parte da zootecnia nos julgamentos das raças e, por fim, a que cuida da emissão dos documentos sanitários: para movimentar os animais de um ponto a outro, é necessário ter a guia de trânsito, por exemplo.

— O parque de exposições, do nosso ponto de vista, é uma bolha sanitária, precisamos ter esse controle — destaca Rosane.

Quando as estrelas do evento começaram a entrar no parque, o médico veterinário Augusto Flores da Cunha Scheeren já estava em ação. Ele trabalha na inspetoria de Defesa Agropecuária de Alegrete, na Fronteira Oeste, mas durante a feira se muda para o espaço, em Esteio.

— É um sentimento de orgulho, porque é um trabalho visto no Brasil e no mundo — resume.

A 48ª Expointer começa neste sábado (30) e se estende até o dia 7 de setembro.