Vice-campeã em concurso nacional, queijaria de Carlos Barbosa fará estreia em feiras na Expointer 

O queijo – e a história — da Laticínios Beija-Flor caiu no gosto do júri técnico e do popular, rendendo ao empreendimento familiar da serra gaúcha o vice-campeonato na categoria "tradicional (maturado)" do concurso promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O resultado também os aproximou de uma estreia: a participação na Expointer.