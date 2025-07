Parceria é da UCS com a prefeitura do município.

O curso de tecnologia em Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai ganhar um reforço na sua infraestrutura a partir de 2026. É quando está prevista, entre fevereiro e março, a inauguração de uma microvinícola em Flores da Cunha, na Serra , em parceria com a prefeitura do município. A estrutura será implementada em 140 metros quadrados no Parque da Vindima Eloy Kunz.

Com capacidade de produção de 5 mil litros de vinho por ano, a estrutura funcionará como mais um espaço de aprendizado do curso da UCS. A ideia, adiantou Rech, é continuar as parcerias com outras vinícolas, mas ter um espaço próprio de ensino de vinificação. Atualmente, cerca de 20 alunos são matriculados por ano no tecnólogo.