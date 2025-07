Unidade da Embrapa no sul do RS inaugura laboratórios referência na pesquisa e análise do leite

Com um investimento de R$ 10 milhões, dois laboratórios voltados ao leite serão inaugurados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (10). As unidades, localizadas em área da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, servirão de referência para o setor. O Laboratório de Pesquisas e Análise Avançada em Cromatografia (LabCromato) e o Laboratório de Campo do Leite (LabCampo) fazem parte do Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária Leiteira (Sispel).