Tarifaço de Trump já afeta o preço do boi no Brasil; e o da carne bovina?

Dados do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da UFRGS, mostram que o valor do quilo do boi gordo caiu 2,7% em apenas uma semana no Rio Grande do Sul, chegando a R$ 10,70. No Brasil Central — principal região fornecedora da carne destinada ao mercado norte-americano — a queda foi ainda mais expressiva: 7,5%, com o quilo sendo negociado a R$ 9,98.