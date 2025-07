"Tá aí a prova de que o clima mudou, é o RS", diz ministro da Agricultura em anúncio do Plano Safra

Vem de uma fala do ministro da Agricultura na apresentação do Plano Safra 2025/2026 a sinalização de que o problema do endividamento do Rio Grande do Sul segue no radar do governo federal. Carlos Fávaro falou sobre a publicação da portaria, nesta terça-feira (1), que cria um grupo de trabalho para tratar do tema. Na constituição estão entidades representativas como as federações da Agricultura (Farsul), dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Famurs, as secretarias estaduais da Fazenda e da Agricultura, Organização Brasileira das Cooperativas (OCB) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).