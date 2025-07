Show de luzes para o lançamento da 48ª Expointer nesta quinta-feira

O lançamento, nesta quinta-feira (17), da 48ª Expointer abre oficialmente a contagem para a exposição no parque Assis Brasil, em Esteio, a partir de 30 de agosto. Mais uma vez, o placo escolhido para a cerimônia foi a sede da Secretaria Estadual da Agricultura , no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O local faz parte da história da feira , que já foi Exposição Estadual de Animais e Produtos Derivados.

Um show de luzes deve dar destaque à celebração, adianta o secretário de Agricultura, Edivilson Brum — o início do evento está marcado para as 17h30min. Sobre o papel da feira em um ano de cenário desafiador à atividade no Estado, em razão de nova estiagem e do endividamento de agricultores, o titular da pasta avalia: